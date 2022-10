Dlaczego deski w toaletach publicznych mają taki kształt? Odpowiedź może zdziwić

Co ciekawe, tak zaprojektowane deski powinny odstraszać złodziei. Mogłoby się wydawać, że kradzież używanej deski sedesowej z publicznej toalety to nieszczególna gratka. Tymczasem okazuje się, że sporo osób próbowało wynosić sedesy z galerii handlowych, sklepów czy instytucji publicznych. Dlatego toalety wyposażono w takie deski, których nikt nie spróbuje ukraść, zainstalować we własnej łazience lub sprzedać.