Do czego służy mała kieszonka w jeansach? Odpowiedź może zdziwić

Jeansy to najpopularniejszy rodzaj spodni, noszony zarówno przez mężczyzn jak i przez kobiety. Można wykorzystać je do każdej stylizacji, zarówno tej "luźnej" jak i eleganckiej. Równie dobrze komponują się z trampkami, jak i szpilkami. Wiele osób zastanawia się, po co umieszcza się w nich małą kieszonkę. Dziennikarze z gazety "The Independent" postanowili rozwiązać tę zagadkę.