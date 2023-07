Domowy spray na komary. Będą omijać cię z daleka

Domowy sposób odstraszający komary

Tak jak niektóre owady, komary bardzo nie lubią pewnych zapachów. Jeśli więc wyczują w powietrzu nieprzyjemną woń, natychmiast odlatują. Dlatego też dobrze jest stosować takie aromaty, które sprawią, że te małe insekty nie będą chciały pojawić się w naszym ogrodzie lub na balkonie. Jeśli w twojej łazience jest płyn do płukania ust, to dobrze się składa. Właśnie ten składnik jest kluczowym elementem do stworzenia mikstury odstraszającej komary.