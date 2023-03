Doprowadził do jej trzeciego rozwodu. Do dziś mówi o nim "miłość mojego życia"

Długo nie chciała zdradzić, kto jest ojcem Marii

Znajomość Katarzyny Dowbor z dziennikarzem prasowym Jerzym Baczyńskim miała się rozpocząć jeszcze w trakcie małżeństwa prezenterki z Grzegorzem Świątkiewiczem. To Baczyński miał być powodem ich rozwodu, choć sam w czasie romansu z Dowbor miał żonę i pięcioletniego wówczas syna. Nie przeszkadzało to jednak, by pojawiał się u boku dziennikarki na eventach branżowych. Trafili nawet razem na okładkę magazynu "Halo".