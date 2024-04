Dziewczyna z ubogiej rodziny poznała bajecznie bogatego magnata. Finał był fatalny

Zofia Glavani pojawiła się na kartach historii w 1777 roku, kiedy to zainteresował się nią polski poseł w Stambule Karol Boscam-Lasopolski. Pochodząca z ubogiej greckiej rodziny dziewczyna miała wówczas prawdopodobnie około 17 lat i znajdowała się pod pieczą swojej ciotki.

Jedocześnie Zofia została oficjalną metresą Boscama-Lasopolskiego. Dyplomata wiosną następnego roku wrócił jednak do Warszawy pozostawiając nastolatkę nad Bosforem. Ale wkrótce polecił przysłać ją do Rzeczpospolitej.

W małżeństwie nie działo się jednak dobrze. Po zakosztowaniu światowego życia młodej dziewczynie trudno było wrócić do nudnej egzystencji w kresowej twierdzy. Zgodnie z tym, co pisze Sławomir Koper:

W trakcie jednego z nich poznała pod koniec 1791 roku Stanisława Szczęsnego Potockiego. Był to najważniejszy dzień w życiu Zofii. Najbogatszy człowiek w Rzeczpospolitej, który posiadał półtora miliona hektarów ziemi i ponad 130 tysięcy chłopów pańszczyźnianych stracił dla 31-latki całkowicie głowę.

Magnat nawiązał z panią de Witte poufałe relacje i zabrał ją do rodzinnej rezydencji w Tulczynie. Jej męża odesłano zaś do Kamieńca. Pół roku później Szczęsny Potocki stanął na czele konfederacji targowickiej stając się symbolem zdrady narodowej. Zofię to jednak niewiele obchodziło, tak samo jak kolejne rozbiory Rzeczpospolitej.