Dziś jest gwiazdą TVP. Niewielu pamięta, że przed laty związała się z żonatym mężczyzną

Początki znajomości z mężem

Holecka przyjechała do Warszawy po szkole podstawowej, by rozpocząć naukę w liceum prowadzonym przez siostry Nazaretanki. Jak przyznała w rozmowie z "Do Rzeczy" - to zasługa jej dziadka, który spotkał się z takimi szkołami w czasie pobytu w Stanach Zjednoczonych. "Wymarzył sobie, że jego wnuczka też będzie chodziła do takiej szkoły. Przez cztery lata opłacał moją naukę" - wspominała.