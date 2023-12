Ekspert od mody z TikToka ocenił styl Magdaleny Ogórek. "Dodatki od czapy"

Powiedzmy sobie szczerze: nic nie wskazuje na to, by Magdalena Ogórek śledziła najnowsze trendy. Dziennikarka ma na swoim koncie zarówno udane looki, jak i te, o których lepiej zapomnieć. Znawca mody z TikToka dostrzegł ponadto zamiłowanie do luksusowych torebek. Lecz "drogo" nie zawsze znaczy "dobrze".