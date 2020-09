Tweed hair. Intrygująca koloryzacja powraca w wielkim stylu. Co powiesz na nowoczesny balayage?

Tweed hair – na czym polega nowy trend?

Tweed hair ma przypominać w swojej kolorystyce przenikanie podobne do materiału tweedowego. Koloryzacja ta ma za zadanie naśladować sposób szycia tej tkaniny, gdzie barwy przenikają się i tworzą nieregularną kratkę. Jasne i ciemne pasemka włosów układają się w podobny sposób, dzięki czemu powstaje niezwykły efekt. W tweed hair chodzi o maksymalnie naturalny efekt , dlatego odcienie powinny przechodzić subtelnie od jednego do drugiego.

Tweed hair – komu najbardziej pasuje?

Tweed hair należy do tego typu koloryzacji, która pasuje każdej kobiecie niezależnie od jej wieku czy koloru włosów. Taki balayage doskonale odmładza, więc może być zastosowany jako sposób na odjęcie sobie kilku lat. Jasne pasemka tworzą refleksy, które nadają całej fryzurze trójwymiarowy charakter, co optycznie sprowadza się do tego, że włosów wydaje się znacznie więcej. Tweed hair pięknie wygląda na lekko pofalowanych pasmach – ich modelowanie nie zajmuje dużo czasu, za to rezultat zaskakuje. Pamiętaj, że twoje naturalne włosy muszą być w dobrej kondycji, aby sprostać nowej koloryzacji.