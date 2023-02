Fashion Week w Kopenhadze. Jakie trendy na 2023 wyraźnie się przebijają?

Wyeksponowana talia

Czy to możliwe, że do mody wracają właśnie taliowane marynarki po wielu sezonach niepodzielnego panowania tych o kroju oversize? Tendencja ta widoczna była na pokazie Selam Fessahaye. Projektantka zaproponowała wręcz sylwetki w stylu "new look", który Dior stworzył pod koniec lat 40. ubiegłego wieku.