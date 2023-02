Milionerka trafi za kratki. Oto co czeka ją w więzieniu

Oszukała tysiące osób. Zostanie odcięta od luksusów

Milionerka nie będzie mieć dostępu do mediów społecznościowych. Podczas odsiadki ma przebywać w spartańskich warunkach. Dzień będzie zaczynać o godzinie szóstej. Od samego rana przydzielone zostaną jej różne zadania. Mycie podłóg, sprzątanie czy wynoszenie śmieci to tylko część z listy nowych obowiązków kobiety. Przez lata o tak "przyziemne" rzeczy Shah nie musiała się martwić. Wszystko wykonywał za nią personel. Jen będzie musiała podjąć się pracy - ma do wyboru więzienną stołówkę lub fabrykę.