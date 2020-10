Hanna Lis ma apel do Jarosława Kaczyńskiego. "Ochrona zdrowia potrzebuje każdej złotówki"

Druga fala pandemii uderza w Polskę raz po raz. We wtorek do godz. 12 mieliśmy do czynienia z 5068 zakażeń. Ta liczba może za chwilę wzrosnąć. Zaniepokojona Hanna Lis wystosowała apel do Jarosława Kaczyńskiego, by 2 mld zł dla TVP oddano na walkę z COVID-19.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Hanna Lis (Agencja Gazeta)