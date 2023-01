Dramatyczne sceny w pałacu. Ujawnił kulisy ataku brata

William pobił Harry'ego? Tak czytamy w nowej biografii

Fragmenty książki dostały się do mediów. Dziennikarze "The Guardian" donosili, że między Harry’m a Williamem miało dojść do poważnego konfliktu, który doprowadził do rękoczynów. Wszystko dlatego, że następca tronu, podczas wizyty w Nottingham Cottage określił Meghan przykrymi epitetami i podkreślił, że jest "trudna" czy "szorstka". Harry miał sprzeciwić się tym słowom i powiedzieć, że jego brat powtarza szkodliwą, medialną narrację na temat jego żony. Kłótnia eskalowała do tego stopnia, że William miał napaść fizycznie na młodszego brata.