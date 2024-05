Historia "naked dress". Najbardziej kontrowersyjna sukienka w dziejach

Na przestrzeni lat "naked dress" przybierała najróżniejsze oblicza – od zmysłowej, ale dyskretnej sukni dającej pozór przeźroczystości uwielbianej przez Marlene Dietrich czy Marilyn Monroe do odważnej, więcej odkrywającej niż zakrywającej sukienki-nic, na którą decydują się współczesne gwiazdy.

Sukienki odsłaniające ciało i wyróżniające się prześwitami od początku wzbudzały duże kontrowersje. Biorąc pod uwagę, że nawet w dzisiejszych czasach, w których zdaje się, że widzieliśmy niemal wszystko, "naked dress" wciąż wzbudza sensację i lawinę komentarzy, wystarczy wyobrazić sobie, co działo się w konserwatywnym środowisku początku XX wieku.

Właśnie do takiego świata wkroczyła Theda Bara – jedna z pierwszych wielkich gwiazd kina niemego, utożsamiana z wizerunkiem uwodzicielskiego wampa. Naprawdę nazywała się Theodosia Goodman, ale na potrzeby reklamowe producenci stworzyli wschodzącej gwieździe nie tylko zmyśloną biografię (podawano, że urodziła się na Saharze jako córka szejka, a nie w Ohio w rodzinie żydowskiego krawca), ale też pseudonim sceniczny będący anagramem "arab death".

Theda Bara była pierwszą aktorką, która świadomie operowała własnym seksapilem. Nic więc dziwnego, że to właśnie ona zaprezentowała pierwszą w dziejach ekranu "naked dress" przy okazji filmu "Kleopatra" z 1917 roku.

Kreacja od Jeana Louisa była rewolucyjna pod każdym kątem. Co znaczące, zjawiskowa gwiazda miała wówczas 52 lata – "naked dress" Dietrich stanowiła zatem jeden z pierwszych manifestów walki z ageizmem.

Potem przyszła kolej na najsłynniejszą blondynkę, czyli Marilyn Monroe. Uhonorowana Złotym Globem i grająca w klasykach "Asfaltowa dżungla" (1950) czy "Pół żartem, pół serio" (1959) aktorka oczarowała świat podczas występu w 1962 roku z okazji urodzin prezydenta Johna F. Kennedy’ego. Śpiewając "Happy birthday", była odziana w obcisłą, prześwitującą suknię do samej ziemi.

Prześwitujące ubrania wkroczyły na dobre do świata mody w latach 90. Przyczyniła się do tego w głównej mierze popularność supermodelki Kate Moss , która upodobała sobie odsłaniające ciało kreacje.

Gwiazda wybierała nie tylko typowe "naked dresses", ale również prześwitujące swetry i koszule. To bardzo odpowiada współczesnej modzie, w której "naked" trend pojawia się nawet w wersji prześwitujących spodni, topów czy gorsetów.

Istny boom "nagich" sukienek obserwowaliśmy w 2015 roku, kiedy to gwiazdy prześcigały się w pomysłach na prześwitujące kreacje podczas różnorodnych gali – od Oscarów do wręczenia Grammy.

Od tej pory "nagie" stroje wpisują się zwłaszcza w estetykę Met Gali, na której "naked dress" zakładały już Rihanna, Kendall Jenner , Beyonce czy Jennifer Lopez . Trend ten wkroczył ponadto do codziennej mody, pozwalając poczuć się pewnie siebie każdej kobiecie – nie tylko na czerwonym dywanie.

Twórz treści i zarabiaj na ich publikacji. Dołącz do WP Kreatora

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!