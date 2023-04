Horoskop dzienny – 10 kwietnia. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby

Bliźnięta – horoskop dzienny, poniedziałek 10.04.2023

Osoby urodzone w znaku Bliźniąt prawdopodobnie prześpią świąteczny poniedziałek. Nie tylko dlatego, że poprzedzające go dni spędziły aktywnie i są zwyczajnie zmęczone. Niczym powietrza potrzebują do życia ekscytacji, nowych doznań i podniet. Takie spokojne, nijakie dni to dla nich prawdziwa tortura. Nudzą się, marudzą, a przez to stają się nieznośne dla otoczenia. Gdy Bliźnięta są w takim nastroju, lepiej zostawić je samym sobie.