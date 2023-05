Horoskop dzienny – 14 maja. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby

Lew – horoskop dzienny, niedziela 14.05.2023

Dziś jest dobry dzień, aby przejąć inicjatywę i działać, działać, działać! Lwa nie trzeba do tego namawiać, jest to znak aktywny i energiczny, który ciągle potrzebuje nowych wyzwań. Pomimo trwającego weekendu, Lwy nie będą narzekać na nudę. Nie zabraknie im też energii i determinacji do działania. Na pewno znajdą sobie coś do roboty, pojawi się też kilka ważnych kwestii do przemyślenia.