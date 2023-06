Horoskop dzienny – 16 czerwca. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby

Lew – horoskop dzienny, piątek 16.06.2023

Osoby urodzone w znaku Lwa czekają na koniec tygodnia jak na zbawienie. Ostatnio nieustannie czuły się zmęczone, więc do piątku dotarły już na resztkach sił. Na szczęście dzisiaj nikt nie będzie od nich wymagał cudów, jeśli wykonają minimum z minimum, to zupełnie wystarczy. Co się odwlecze, to nie uciecze – w kolejnym tygodniu trafi się wiele okazji, dzięki którym Lwy będą mogły się wykazać.