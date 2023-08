Horoskop dzienny – 17 sierpnia. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby

Strzelec – horoskop dzienny, czwartek 17.08.2023

Czwartek u Strzelca może się okazać nieco nerwowy. Wszyscy w pracy będą chcieli jak najszybciej zakończyć swoje zadania, więc mogą go naciskać i zawracać głowę częściej niż zwykle. Musi to jakoś znieść, bo aż do końca tego dnia nie będzie lepiej. Dobra wiadomość jest taka, że jeżeli teraz się przemęczy, również pozbędzie się wielu przykrych obowiązków tuż przed weekendem, a to zawsze plus.