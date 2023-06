Horoskop dzienny – 6 czerwca. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby

Horoskop dzienny 6 czerwca. Wenus w opozycji do Plutona budzi silne namiętności. Ostrożnie, podjęte dzisiaj decyzje nie będą dobrze przemyślane, za to mogą przynieść ze sobą ciekawe konsekwencje.

Baran – horoskop dzienny, wtorek 6.06.2023

Dzień pod opieką Wenus nie może być dobry dla Barana, który z tą planetą ma nieco na bakier. Może liczyć na to, że dopadnie go dzisiaj wiele sprzecznych, niekontrolowanych emocji, z którymi nie będzie umiał sobie poradzić. Najlepiej, aby nie podejmował we wtorek żadnych ważnych decyzji, szczególnie związanych ze sprawami osobistymi czy życiem uczuciowym. Niech odłoży to na później, gdy będzie spokojniej.

Byk – horoskop dzienny, wtorek 6.06.2023

Wenus w opozycji do Plutona obudzi w Byku wyjątkowo mroczne tęsknoty i pragnienia, które długo spychał na samo dno świadomości. Zaborczość ręka w rękę z zazdrością opanują jego myśli: wszystko, czego pragnął, dostają inni, wszystko, o czym marzył, trafia się komuś innemu. Bardzo trudno będzie mu się z tego otrząsnąć, dlatego powinien uważać, co tego dnia robi i mówi, a także w czyim towarzystwie.

Bliźnięta – horoskop dzienny, wtorek 6.06.2023

Niesprzyjający układ planet może nieźle namieszać w życiu Bliźniąt. Słynną one powszechnie ze zmiennego, popędliwego charakteru, a połączenie Wenus z Plutonem tylko pogorszy sprawę. Chociaż bardzo by chciały, nie mogą posiadać drugiej osoby na własność. Nie pomogą ataki złości. Najwyższy czas, aby Bliźnięta uświadomiły sobie, że szantaż emocjonalny to nie najlepsza metoda do zbudowania związku.

Rak – horoskop dzienny, wtorek 6.06.2023

We wtorek Rak poczuje się zmęczony. Nieważne, że ten tydzień dopiero się zaczął, on już będzie miał go serdecznie dosyć. Duży wpływ na to uczucie zniechęcenia będą mieć zaburzone relacje rodzinne. Coś się ostatnio posypało pod stabilnym i bezpiecznym dachem Raka. A ponieważ właśnie w szczęśliwym domu leży źródło jego siły, musi postarać się jak najszybciej to naprawić. Wtedy na łono rodzinny powróci harmonia.

Lew – horoskop dzienny, wtorek 6.06.2023

Lwy pozostaną ogólnie nieczułe na złowieszcze połączenie Wenus i Plutona, nie należą do osób skłonnych do zazdrości, chociaż... Sprawa może wyglądać nieco inaczej w przypadku świeżych związków albo osób samotnych, które wkraczają dopiero w okres szeroko pojętych zalotów. Zakochane czy zauroczone Lwy mogą być dzisiaj nieco bardziej zaborcze i głodne uwagi ze strony upatrzonej osoby.

Panna – horoskop dzienny, wtorek 6.06.2023

Tego dnia Panny nie powinny pozwolić, aby negatywne myśli przejęły nad nimi kontrolę. Wenus w opozycji do Plutona sprawi, że ocknie się w niej zaborczość. Dotyczyć to będzie szczególnie kobiet urodzonych w tym znaku, które poczują się nieatrakcyjne, niepotrzebne, niekochane, a z nieskiej samooceny narodzi się strach. Nie należy się poddawać tym uczuciom, są mylące i nieprawdziwe.

Waga – horoskop dzienny, wtorek 6.06.2023

Legendarna równowaga Wagi może zostać nieco zachwiana pod wpływem osoby, która we wtorek zacznie działać jej na nerwy. Sytuację dodatkowo pogorszy fakt, że ten ktoś nie pierwszy raz nadepnie jej na odcisk. Za pierwszym razem można to było potraktować jako nieszczęśliwy wypadek, ale teraz łatwiej będzie zobaczyć w tym zachowaniu celowe czy wręcz wrogie działanie.

Skorpion – horoskop dzienny, wtorek 6.06.2023

Podczas gdy inne znaki zodiaku będą się mierzyć z niewygodnymi emocjami, Skorpion będzie się cieszyć kolejnym spokojnym, udanym dniem. Niewrażliwy na ruchy planet, skupi się dzisiaj na sobie i swoich potrzebach. Wakacje od problemów nie potrwają długo, dlatego trzeba się nimi cieszyć i maksymalnie wykorzystać. Piękne wspomnienia będą podtrzymywać Skorpiona na duchu w trudniejszych momentach.

Strzelec – horoskop dzienny, wtorek 6.06.2023

Wtorek u Strzelca przebiegnie raczej spokojnie. Tego dnia pochłonie go praca, więc zupełnym przypadkiem ominie go szalejący wokół kosmiczny chaos. Osoby urodzone w tym znaku powinny się cieszyć, ponieważ jako jedne z niewielu przeżyją pozbawiony większych wstrząsów dzień. Chyba że znajdują się w bliskich związkach z Bykiem lub Panną, wtedy powrót do domu może okazać się ciężki.

Koziorożec – horoskop dzienny, wtorek 6.06.2023

Koziorożec będzie musiał się dzisiaj zmierzyć z jakimś rodzinnym problemem. Wolałby tego uniknąć, ale niestety tym razem nie podziałają żadne sprytne wykręty. To nawet lepiej, bo przy odrobinie dobrych chęci sprawę uda się rozwiązać szybko i w miarę bezboleśnie. Czasami lepiej działać, niż wiecznie odkładać wszystko na później. Energicznie zdarty plaster znacznie mniej boli.

Wodnik – horoskop dzienny, wtorek 6.06.2023

Wenus w opozycji do Plutona obudzi u Wodników zapomniane uczucie zazdrości. Mimo że jeszcze do wczoraj czuły się pewnie w swoich związkach, to wszystko nagle się zmieni. Zaczną podejrzewać partnera o najgorsze, doszukiwać się w jego tłumaczeniach ukrytych znaczeń, mogą nawet posunąć się do prób kontroli. Lepiej tego nie robić. Odpuścić, odczekać, szczerze porozmawiać. Raz utraconego zaufania nie da się łatwo odzyskać.

Ryby – horoskop dzienny, wtorek 6.06.2023

Opozycja Wenus do Plutona odbije się negatywnie na samopoczuciu Ryb, z natury nadwrażliwych na wszelkie kosmiczne wpływy. Osoby w stałych związkach mogą nagle poczuć, że nie są zadowolone ze swojej sytuacji życiowej, bo... wolałyby być wolne i przeżywać przygody. Rozsądniej będzie nie słuchać tych podszeptów i nie działać pochopnie. Nie wiadomo, na ile te myśli są prawdziwe, a na ile nadesłane przez Plutona.