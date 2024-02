Horoskop dzienny – 6 lutego. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby

Lew – horoskop dzienny, wtorek 6.02.2024

Ten dzień okaże się ciężki dla Lwa, który nie będzie potrafił się zmobilizować do działania. Nie będzie miał przekonania do tego, co robi. Może np. zacząć kilka rzeczy jednocześnie i żadnej nie doprowadzić do końca. Jeśli tego nie czuje, powinien odpuścić i wrócić do tematu innego dnia. We wtorek najlepiej skupić się na odpoczynku i oszczędzaniu skromnych zasobów życiowej energii.