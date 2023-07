Horoskop dzienny – 8 lipca. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby

Koziorożec – horoskop dzienny, sobota 8.07.2023

Osoby urodzone w tym znaku nie będą miały ochoty szaleć. Bardzo możliwe, że negatywnie wpływa na nie temperatura albo inne problemy, których właśnie doświadczają. Jeśli mają ochotę zamknąć się w domu i na spokojnie przepracować swoje kłopoty, to też będzie w porządku. Nie powinny się do niczego zmuszać, jeśli nie mają na to ochoty. Partner na pewno wszystko zrozumie, w końcu już zna Koziorożca.