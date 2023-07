Horoskop dzienny – 9 lipca. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby

Baran – horoskop dzienny, niedziela 9.07.2023

Baran nie do końca weźmie sobie do serca rady gwiazd i niedzielę najprawdopodobniej spędzi w trasie. Zawsze gotowy na przygody, z pewnością wymyśli coś, żeby dobrze zorganizować sobie czas. Jeśli przy okazji da się zdobyć jakąś górę, urządzić przejażdżkę dookoła jeziora albo zaliczyć koncert, za żadne skarby nie przepuści takiej szansy. W poniedziałek może tego pożałować, ale to już problem na inny dzień.