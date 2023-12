Ideał na wigilię. Słodki sweter Krupińskiej to must have tej zimy

Krupińska założyła go tył na przód. Tak też wyglądała zjawiskowo

Tak, to prawda, że wybór odpowiedniego swetra na tak elegancką okazję, jak wigilia, może być wyzwaniem. Dlatego przedstawiamy ci model, który pokocha każda z nas. Jest uniwersalny, wygodny i pasuje do wielu szykownych stylizacji. Włożysz go i do prostych spodni, i do efektownej spódnicy. Zobacz tylko, jak zrobiła to Paulina Krupińska.