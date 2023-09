Ilu partnerów ma statystyczna Polka? Podano konkretną liczbę

Okazuje się, że aż 12 proc. Polek jest w relacji jednopłciowej. Co prawda "Seksualna Mapa Polki" jasno zaznacza, że związek damsko-męski dotyczy 88 proc. respondentek, jednak rośnie też ilość kobiet, które tworzą związek z drugą kobietą. W badaniu z 2019 roku było to zaledwie 8 proc. Częściej kobiety po 55. roku życia przyznają się do relacji jednopłciowej (co piąta kobieta z tej grupy wiekowej), z kolei w młodszej grupie wiekowej jest to co 25. kobieta.