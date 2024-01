Imprezowała na jachcie. O klasycznym stroju kąpielowym nie ma mowy

Kolory, które nie mają terminu ważności

Biel i czerń to duet, który niezależnie od zmieniających się z prędkością światła trendów oraz nowinek świata mody – prezentuje się doskonale. Połączenie oparte na grze kontrastów jest jak yin i yang, dzień i noc, plus i minus. Biel to barw czysta jak łza, przejrzysta i stanowiąca powiew świeżości. Zaś czerń to kolor mroczny i tajemniczy, którego trudno przejrzeć na wylot. Dlatego ich połączenie tak intryguje.