Influencerka przyznała się do zabicia dwóch kotów. Nie spodziewała się aż takich konsekwencji

Konsekwencje po szokującym wyznaniu

Australijska influencerka z całą pewnością nie spodziewała się, że wyznanie będzie miało aż takie konsekwencje. Jak sama podkreśliła w oświadczeniu opublikowanym na Instagramie, sytuacja miała miejsce 21 lat temu. Wówczas celebrytka była małą dziewczynką, która nie do końca wiedziała, co jest złe, a co dobre. "Wypadki się zdarzają, dlatego musicie wszyscy wyluzować. Wydaje mi się, że też nie jesteście tymi samymi ludźmi, którymi byliście, mając 9 lat" - napisała w sieci Claiir.