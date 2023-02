Jacek Wójcik zrobił to na środku szlaku. Jego syn oniemiał

Jacek z "Królowych życia" zrzucił ubrania na szlaku. "Zwariował?"

Jacek w dalszym odcinku trasy wyznał, że jest zmęczony. Zatrzymał się i w pewnym momencie zrobił coś zaskakującego - na środku szlaku zaczął zdejmować z siebie ubranie. Ściągnął buty i skarpetki oraz kurtkę, którą rzucił na ziemię, po czym stanął boso i wyciągnął ręce. - Co on robi? Zwariował? - komentował Piotr, który nagrywał zachowanie ojca. Ten z kolei wyjaśnił, że to sposób na "zbieranie energii z gór". - Dlatego Tybetańczycy długo żyją, bo tak robią - tłumaczył. Próbował też namówić syna, żeby poszedł w jego ślady, jednak nie zdecydował się na to.