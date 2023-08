Jadowity pająk w Polsce. Czym grozi ukąszenie?

Pamiętajmy jednak, że z uwagi na łagodność tych pająków do ukąszeń dochodzi naprawdę bardzo rzadko, a wbrew pozorom są one pożytecznymi stworzeniami. Tygrzyki paskowane żywią się głównie uciążliwymi owadami i szkodnikami roślin, m.in. komarami, meszkami, czy muchówkami. Do 2011 roku pająk ten był pod ochroną. Nie warto robić mu krzywdy.