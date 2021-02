WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Moda Uroda

Uroda Ludzie

Ludzie #ŻYĆLEPIEJ

#ŻYĆLEPIEJ Wideo

Wideo Przepisy

Przepisy Gwiazdy

Gwiazdy FIT

FIT Najnowsze

Najnowsze Popularne Przejdź na Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Przepisy Gwiazdy FIT Najnowsze Popularne Moda + 1 bluzy oversize Wczoraj, 22-02-2021 17:15 Jak nosić bluzy oversize? Zobacz, z czym je kompletować, by wyglądać modnie! Tym sezonie znów nosimy fason oversize! Szerokie i luźne bluzy sportowe wyparły przylegające do ciała koszule i longsleeve'y, stając się topowym elementem garderoby na wiosnę 2021. Ikony stylu i sławne influencerki, które do tej pory wybierały eleganckie zestawy, obecnie częściej pokazują się w kompletach dresowych i sportowych outfitach. Nic dziwnego, że modne bluzy oversize zdominowały kolekcje wiosenne od największych sieciówek i marek premium. Jaką wybrać w tym sezonie? Jak ją nosić na co dzień, żeby wyglądać stylowo i kobieco? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w poniższym tekście! Share Bluzy oversize są zawsze modne. Źródło: Materiały prasowe Materiał Partnera: Allani.pl Bluzy oversize na wiosnę 2021 - hit tego sezonu Pokłosie pandemii i globalnego lockdownu widzimy również w świecie mody. Większość z nas zamieniła biurowy i oficjalny dress code na rzecz komfortowych zestawów nadających się na home office. Linię sportową ubrań w tym sezonie znajdziemy niemal we wszystkich sieciówkach i znanych markach modowych. Każda kobieta - nawet ta, która na co dzień preferuje elegancki styl - znajdzie zestaw sportowy, który będzie pasować do reszty szafy. Uniwersalnym elementem garderoby jest bluza oversize. Obszerna i bardzo wygodna może być częścią kobiecego zestawu nie tylko na home office, ale również w codziennych zestawach na miasto. Jak nosić bluzę oversize w tym sezonie? Inspirację do outfitów czerpiemy z mody streetstyle'owej, blogosfery oraz kampanii na sezon wiosna-lato 2021 w świecie fashion. Oto nasze propozycje! Materiały prasowe Źródło: Materiały prasowe Sportowy total look Dresowy komplet to must-have tego sezonu! W oversize'owych kompletach na co dzień pokazują się słynne modelki i ikony stylu: Emily Ratajkowski, Elsa Hosk czy Alessandra Ambrosio. Szerokie modele dresów dominują także w garderobie Jennifer Lopez, Rihanny oraz Zendayi. Gwiazdy w tym sezonie wybierają komplety w modnych kolorach pastelowych - mięcie, fiolecie oraz kobiecym odcieniu niebieskiego tzw. baby blue. Na drugim miejscu plasują się ponadczasowe brązy i delikatny nude, który świetnie podkreśla urodę i współgra z każdą karnacją. Z czym celebrytki noszą komplety dresowe z bluzami oversize? Decydują się na sportowy total look z kultowymi modelami sneakersów (Nike Cortez czy adidas Superstar) lub modnymi od wielu sezonów butami nazywanymi dad shoes lub ugly shoes. Całość uzupełnia czapka z daszkiem i wygodna nerka. Materiały prasowe Źródło: Materiały prasowe Stylizacja athleisure z bluzą oversize Styl athleisure to połączenie sportowego looku z wygodą w codziennym wydaniu. To doskonała propozycja dla kobiet, które chcą czuć się kobieco i stylowo, ale jednocześnie nie chcą rezygnować ze swoich ulubionych sportowych ubrań. Ikonami stylu athleisure są światowej sławy modelki: Kendall Jenner, Gigi i Bella Hadid, Hailey Baldwin. W swoich zestawach łączą bluzy oversize z modnymi kolarkami (tzw. biker shorts), które świetnie podkreślają nogi i biodra, równoważąc proporcje stylizacji z obszerną górą. Dłuższe spodnie w ich outfitach athleisure to zazwyczaj klasyczne legginsy w czarnym kolorze lub woskowane z wysoką talią dodające elegancji. Materiały prasowe Źródło: Materiały prasowe Sportowa elegancja i bluza oversize Czy szeroka bluza nadaje się do codziennych zestawów z cygaretkami lub jeansami? Oczywiście, że tak! Zainspiruj się stylem Rity Ory czy Duy Lipy. Topowe piosenkarki noszą bluzę oversize z klasyczną ramoneską ze skóry czy długim płaszczem o prostym kroju. Rihanna natomiast nie boi się zestawiać sportowej góry z narzutką ze zwierzęcym motywem oraz eleganckimi sandałkami na obcasie. Kaia Gerber nosi bluzy oversize z męską marynarką w kratę, jeansami retro oraz kultowymi Converse'ami w czarnym kolorze, a także z plisowanymi spódnicami w stylu preppy i sneakersami. Łącz bluzę oversize z eleganckimi ubraniami i dodatkami, tworząc eklektyczny i stylowy outfit na co dzień! Materiał Partnera: Allani.pl Podziel się opinią Share WP kobieta kobieta Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku Komentarze