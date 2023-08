Jak prać strój kąpielowy? Częsty błąd szybko go zdeformuje

Jak prać strój kąpielowy?

Stroje kąpielowe i ubrania posiadające w składzie lycrę lub spandex zawsze należy prać ręcznie. Wrzucenie bikini do prania może je tylko zniszczyć. Do prania strojów kąpielowych najlepiej jest użyć środka do delikatnych tkanin, a kiedy jesteś poza domem, sięgnij po mydło lub żel pod prysznic. Po praniu wypłucz strój w czystej, letniej wodzie.