Jak szybko wysuszyć pranie? Zastosuj sztuczkę z ręcznikiem

Jak wysuszyć pranie jesienią? Nigdy nie kładź go na kaloryferze

Suszenie prania na suszarce rozstawianej w mieszkaniu to najbardziej popularny wybór, jednak jest on dość ryzykowny. Wszystko dlatego, że może znacznie podnieść poziom wilgotności w pomieszczeniu. Kiedy mamy powieszone pranie najczęściej dodatkowo podkręcamy ogrzewanie, żeby wyschło ono szybciej. To jednak duży błąd, który sprawi, że wilgotność powietrza znacznie wzrośnie, a ciepłe i wilgotne pomieszczenie to raj dla rozwoju grzybów, pleśni, a także roztoczy.