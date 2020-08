Jak usunąć plamy z potu? Pozbądź się nieprzyjemnych zabrudzeń za pomocą kilku składników

Razem z latem powraca odwieczny problem, czyli jak usunąć plamy z potu . Mało estetyczne plamy powstające na ubraniach na szczęście można zlikwidować prostymi patentami, bo zwykłe środki piorące mogą być za słabe na tego rodzaju zabrudzenia. Co w takim razie wykorzystać do usunięcia plam z potu?

Amoniak jest pomocny, ale nie zawsze mamy go w domu. W związku z tym do usunięcia plam z potu warto wykorzystać zwykły ocet. Najlepiej sprawdzi się, gdy mamy do czynienia ze świeżymi, ale niezbyt intensywnymi plamami. Po prostu zalej octem plamy i pozostaw środek na tkaninie przez kwadrans. Następnie upierz ubranie ręcznie w proszku do prania i gotowe. Warto wiedzieć, że zastosowanie octu pomoże w przyszłości na wolniejsze wchłanianie potu. Jeżeli ten sposób nie zadziała, usuniesz plamy z potu za pomocą pasty z octu i sody oczyszczonej (proporcja 2:3).