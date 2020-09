Jak zrobić przetwory z pigwy? Wykorzystaj owoce na kilka ciekawych sposobów

Jak zrobić przetwory z pigwy? Jak wiesz, te ciekawe owoce nie można spożywać na surowo, ale za to świetnie sprawdzają się do przetworów czy nalewek. Pigwa jest bogata w witaminę C, prowitaminę A oraz witaminy z grupy B. Warto przygotować przysmaki, której bazą pozostają te ciekawe owoce. Zobacz, jakie przetwory z pigwy warto przygotować jesienią.