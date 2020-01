WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Najnowsze Popularne Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne hity urodowe + 1 hity urodowe 2020 Joanna Kobylańska 1 godzinę temu Największe hity urodowe 2020 roku! Poznaj zdrowe podejście do piękna Podobnie jak w minionym roku, tak obecnie kontynuowane jest podążanie za światowymi tendencjami w pielęgnacji. Do największych hitów urodowych w 2020 roku na pewno należy zaliczyć przede wszystkim stawianie na naturalność oraz większą troskę o skład kosmetyków. Zapomnij o plastikowych opakowaniach kremów czy balsamów, teraz najważniejsze jest ekologiczne podejście do pielęgnacji. Sprawdź, jakie hity urodowe na ten rok są najpopularniejsze. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Pielęgnacja i regeneracja twarzy naturalnymi kosmetykami to najważniejsze trendy urodowe (Materiały prasowe, Fot: shutterstock.com) Hity urodowe 2020 roku kontynuują tendencje z poprzedniego roku, ale z pewnymi modyfikacjami. Jeśli jesteś fanką naturalnych kosmetyków oraz preferujesz bardziej organiczną pielęgnację twarzy i ciała, hity urodowe 2020 roku na pewno przypadną ci do gustu. Jeśli zamierzasz maksymalnie wykorzystać produkty i marzysz o tym, aby jak najmniej zaśmiecać środowisko - koniecznie wypróbuj poniższe trendy. Hity urodowe 2020 roku – makijaż z lat 90. O ile jeszcze niedawno w modzie pozostawał tzw.* no-make up make up*, to w 2020 roku fantastyczną odmianą jest makijaż inspirowany latami 90. XX wieku. Wszelkie neony, dużo brokatu i blasku, a także perłowe szminki to zdecydowanie te kolorowe kosmetyki, które będą królowały przez kilka sezonów w trendach. Jeśli dotychczas malowałaś się bardziej zachowawczo, koniecznie wypróbuj ten nowy hit urodowy na 2020 rok, a przekonasz się, że warto od czasu do czasu zaszaleć. Hity urodowe 2020 roku – pielęgnacja od wewnątrz Bardzo silnym trendem zauważalnym w poprzednim roku był healthy aging. Na szczęście także i w 2020 roku zainteresowanie tym sposobem dbania o skórę jest bardzo silne. Coraz więcej producentów wypuszcza na rynek nutrikosmetyki, które dostarczają komórkom skóry jak najwięcej składników niezbędnych w walce przeciw szybkiemu starzeniu się. Ten hit urodowy przechodzi rewolucję i nutrikosmetyki przeznaczone są także dla włosów i paznokci. Hity urodowe 2020 roku – zero waste Jak możesz się domyślać, hasło zero waste (less waste) wciąż jest na topie. Popularność hitów urodowych związanych ze wzrostem świadomości zawdzięczamy wielu gwiazdom i celebrytkom. Dbanie o środowisko i ekologię na szczęście coraz częściej dotyczy kosmetyków, dlatego też wszelkie opakowania wykonywane są z materiałów biodegradowalnych. Dlatego też zwracaj większą uwagę na to, w jaki sposób produkowane są twoje ulubione kosmetyki. Hity urodowe 2020 roku – proste składy Kolejnym po zero waste hitem urodowym 2020 roku jest korzystanie z produktów o jak najkrótszym i najbardziej naturalnym składzie. Brak silikonów, zero składników odpowiedzialnych za podrażnienia skóry, to obecnie istotne elementy determinujące wybór dobrych i ekologicznych kosmetyków do pielęgnacji. Dlaczego? Coraz więcej kobiet zdaje sobie sprawę z tego, że troska o naturalną barierę skóry jest ważniejsza niż naładowane chemią produkty. Hity urodowe 2020 roku – holistyczne podejście Stres i słabszy nastrój bezpośrednio wpływają zarówno na wygląd, ale także na postrzeganie siebie. W związku z tym do hitów urodowych należy holistyczne podejście do pielęgnacji oraz urody. Korzystaj z zabiegów relaksacyjnych, masaży, odwiedzaj regularnie SPA, a także możesz zacząć uprawiać jogę. Hity urodowe 2020 roku – A-beauty Co kryje się pod tajemniczym hasłem A-beauty? To odpowiedź na koreańskie K-beauty. Ze względu na filozofię zero waste i less is more, zdecydowanym hitem urodowym 2020 roku pozostaje skupienie się na naturalnych składach kosmetyków, których głównym zadaniem jest działanie na konkretny problem. Stawiaj na minimalizm! Hity urodowe 2020 roku – karboksyterapia Karboksyterapia to nic innego jak wprowadzanie przy pomocy igły cząstek dwutlenku węgla w wybraną partię ciała. Dzięki temu zwalczysz problemy z cellulitem, rozstępami, a nawet brakiem jędrności skóry. Dzięki karboksyterapii komórki otrzymują dodatkową porcję tlenu, co sprawia, że szybciej się regenerują i skuteczniej przyjmują składniki w kosmetykach. Wypróbujesz hit urodowy w 2020 roku? Hity urodowe 2020 roku – wodorowe oczyszczanie Ostatnim, ale równie ważnym hitem urodowym 2020 roku jest wodorowe oczyszczanie twarzy. Skutecznie działa na skórę, zapobiegając zbyt szybkiemu starzeniu się, oczyszcza z martwego naskórka oraz sebum. Odświeża, neutralizuje wolne rodniki, a przede wszystkim jest nieinwazyjną metodą. Polub WP Kobieta 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Wow! 0 Ważne 0 Słabe 0 Straszne