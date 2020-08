Jaki makijaż postarza? Nie popełniaj tych błędów, a będziesz zadowolona z efektów

Jaki makijaż postarza – źle zaaplikowany puder sypki i róż

Puder sypki to jeden z ulubieńców wielu kobiet, które chcą zapobiec błyszczeniu się w strefie T. Niestety nałożony w niektórych miejscach może doprowadzić do wysuszenia skóry – chodzi o okolice oczu, skrzydełek nosa, etc. Właśnie ten schemat doprowadza do tego, że makijaż postarza, bo drobinki pudru podkreślają zmarszczki oraz bruzdy. Drugim bardzo częstym błędem jest wybór niedopasowanego odcienia różu. Nałożony w nadmiarze przyniesie zamiast odświeżenia wyraźne postarzenie. Młodym kobietom polecane są odcienie o czerwonych tonach, natomiast dojrzalsze kobiety powinny wybierać morelowe barwy. Pamiętaj, że zaaplikowany na szczyty policzkowe róż nie spowoduje, że makijaż postarzy.