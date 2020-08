Jakich kosmetyków unikać latem? Koniecznie sprawdź, co może spowodować fotouczulenie

Następnymi kosmetykami, których należy unikać latem, są wszelkie produkty z witaminą C. Choć jest to zaskakujące, ponieważ witamina C odpowiada za rozjaśnienie przebarwień, to zbyt duże jej stężenie rzeczywiście wpływa na podrażnienie skóry. Będzie szczególnie niebezpieczna, jeśli odpowiednio nie zabezpieczysz skóry przed działaniem słońca. Kosmetyków z witaminą C zdecydowanie należy unikać latem, jeśli nie chcesz narazić się na uwrażliwienie skóry.