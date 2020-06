Jakie kosmetyki trzymać w lodówce? W ten sposób zapewnisz im świeżość na dłużej

Jakie kosmetyki trzymać w lodówce – o których pamiętać?

Stała i niska temperatura w lodówce pozwala na zachowanie cennych właściwości ulubionych kosmetyków. Bardzo często możesz spotkać się z tzw. beauty fridge, czyli specjalnymi i przenośnymi urządzeniami, które są przeznaczone wyłącznie do trzymania kosmetyków. Nie musisz zawracać sobie nimi głowy, ponieważ kuchenna lodówka sprawdzi się jeszcze lepiej w przechowywaniu kosmetyków . Pamiętaj, że kosmetyki trzymane w lodówce to głównie kremy i płatki żelowe pod oczy. Schłodzone preparaty zadziałają znacznie lepiej, ponieważ skutecznie zredukują wszelkie zasinienia oraz opuchliznę. Także tonik do twarzy trzymany w niskiej temperaturze zadziała jak kompres i odświeży. Oprócz tego innymi kosmetykami trzymanymi w lodówce mogą być maski w płachcie, lekkie kremy pod oczy , a także sera czy ampułki z witaminami.

Jakie kosmetyki trzymać w lodówce – czego unikać?

Choć bardzo wiele pozytywnych efektów wynika z trzymania kosmetyków w lodówce, to jednak istnieją i takie produkty, których pod żadnym pozorem nie wolno umieszczać w chłodnych miejscach. Nie trzymaj w lodówce szminek, pomadek, olejków, kremów z filtrem, podkładów, kosmetyków z kwasami czy baz do makijażu. Nie poleca się także wkładania do lodówki lakierów do paznokci, ponieważ szybko zgęstnieją.