Jej upadek wyglądał naprawdę groźnie. Wszystko przez niebotyczne obcasy

Ashlee opuszczała afterparty w Mr Brainwash Art Museum razem z mężem, Evanem Rossem, kiedy zahaczyła szpilką o krawędź chodnika. Co więcej, wokalistka nie tylko upadła, ale zrobiła to na stojący obok samochód, co musiało być dodatkowo bolesne. Simpson szybko się podniosła, więc wydaje się, że nic sobie nie zrobiła. Nie wiadomo jednak, czy z jej kostkami (a tak naprawdę z całymi nogami) nic poważnego się nie stało.