Jesienią w lasach czają się na grzybiarzy. Nie chodzi o kleszcze

Plaga strzyżaków w polskich lasach

"Czujecie to przyjemne łaskotanie na rękach, karku, policzkach, czole, we włosach... i gdzie tam jeszcze wlezie? Jesienią na grzybiarzy czają się strzyżaki sarnie. Każdy, kto miał z nimi nieprzyjemność, wie, jak uciążliwe to owady. Pal sześć, gdy tylko nas oblezą, w końcu szukają jeleniowatych, ale niestety zdarza się, że postanowią ugryźć, a to nie jest przyjemne doświadczenie" – czytamy.