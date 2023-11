Jolanta Kwaśniewska niezmiennie zachwyca stylem. Co kryje jej szafa?

"Jola doskonale wiedziała, czego chce, ale była też otwarta na świat mody. Jednocześnie była bardzo świadoma tego, jak wygląda, jaką ma figurę. (…) To było niesamowite doświadczenie i miłe, bo Jola zbierała zawsze świetne recenzje, również za granicą, za swoje stroje" – powiedziała niegdyś w "Fakcie".

Szafa Jolanty Kwaśniewskiej nie mogłaby istnieć bez beżowego płaszcza, a nawet kilku. Cieńszy w stylu trencza sprawdzi się jesienią i wiosną, natomiast grubszy, najlepiej wykonany z wełny, stanowi idealne okrycie na zimę. Plusem beżowego płaszcza jest to, że pasuje niemalże do wszystkiego. Była pierwsza dama uwielbia zestawiać go z sukienkami, lecz równie dobrze komponowałby się ze spodniami oraz spódnicami – zarówno w stylizacjach bardziej eleganckich, jak i casualowych.