Julia Wieniawa zachwyciła stylizacją. Pokazała się w pomarańczowej mini

Julia Wieniawa została zaproszona do Brazylii przez markę Carolina Herrera. A to wszystko w związku z prezentacją najnowszej kolekcji, która odbyła się 1 czerwca. Wcześniej nasza gwiazda i inne influencerki brały udział w przymiarkach, sesjach zdjęciowych i uroczystych kolacjach. Lecz pokaz mody był punktem kulminacyjnym pobytu . Wieniawa pokazała już na Instagramie, na jaką stylizację postawiła tego wyjątkowego wieczoru. Była mini w intensywnym kolorze, a także fryzura i makijaż w szalonym wydaniu.

Julia Wieniawa opublikowała w sieci filmik, który ukazał od początku do końca jej przygotowania do pokazu mody Carolina Herrera. Pierwszym etapem była oczywiście odpowiednia pielęgnacja (maseczka i żelowe płatki pod oczy), a następnie przyszedł czas na zrobienie fryzury. Polska gwiazda zdecydowała się na gładko zaczesanego, wysokiego kucyka , który został dodatkowo "poprzecinany" cienkimi gumkami.

Julia Wieniawa stawia zazwyczaj na bardzo delikatny makijaż. Jedynie w przypadku make-upu scenicznego idzie na całość. Teraz jednak postanowiła "odpiąć wrotki", wybierając pomarańczowy cień do powiek oraz bordową szminkę .

Fryzura i makijaż były detalami, które pięknie dopełniły całość. Lecz daniem głównym była oczywiście kreacja – pomarańczowa mini bez ramiączek o kroju bombki . Julia Wieniawa doskonale wie, że nasycone kolory znajdują się w trendach na ten sezon. Do stylizacji dobrała beżowe sandałki na szpilkach, niewielką, różową torebkę oraz kolczyki koła. Niczym nie odstawała od najsłynniejszych fashionistek.

Look Julii Wieniawy wywołał zachwyt w sekcji komentarzy. "Cokolwiek nie założysz i tak wyglądasz świetnie! Udanego eventu!", "Przepięknie wyglądasz, ekstra stylówka i makijaż", "Wszystkie twoje stylizacje na tym wyjeździe to jakiś kosmos – wyglądasz przepięknie, nie mogę się napatrzeć", "Ikona mody! Wymiatasz", "Co za szyk" – czytamy pod filmikiem.