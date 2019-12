Karol Strasburger zdradził, jak się odnajduje się w roli dojrzałego ojca. Szczere wyznanie

Karol Strasburger kilka tygodni temu po raz pierwszy został ojcem. Wraz z żoną Małgorzatą doczekali się narodzin Laury. Gospodarz "Familiady" ukrywał raczej swoje życie prywatne. Teraz zrobił wyjątek i zdobył się na szczere wyznanie.

Karol Strasburger uchylił rąbka tajemnicy

Karol Strasburger jako dojrzały ojciec powiedział, że wszystko w jego życiu było przemyślane. "Sytuacja, w której się znalazłem, wynikała ze świadomej decyzji. To nie przypadek. Posiadanie dziecka musi być przemyślane. Widzimy, co się dzieje, gdy ludzie są zaskoczeni tym stanem. "I co teraz mam zrobić?" - jest panika, gdy dowiadują się, że będą rodzicami. To byłoby dla mnie nie do przyjęcia" - wyjaśnił.