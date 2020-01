Karolina Korwin Piotrowska pokazała, co je w chorobie. Równie niecodzienny sposób na zdrowie ma Anna Lewandowska

Karolina Korwin Piotrowska zjadła słoik powideł, a Anna Lewandowska posmarowała córkę smalcem. Tak z chorobami radzą sobie gwiazdy.

Karolina Korwin Piotrowska opublikowała na swoim profilu na Instagramie zdjęcie przedstawiające słoik powideł. Dziennikarka podkreśla, że nie jest to post sponsorowany i jedynie na taki posiłek ma ochotę w chorobie.

"To jest super pyszne, mega zdrowe i bez cukru. Zjadłam cały słoik i to mój jedyny posiłek teraz w totalnej, koszmarnej chorobie. To nie jest post sponsorowany" – napisała dziennikarka pod zdjęciem ukazujących słoik jabłkowych powideł bez cukru.