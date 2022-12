Katarzyna Cichopek zaszalała z kolorem. Zimowy płaszcz zachwycił fanów, ale jego cena zwala z nóg

Katarzyna Cichopek postawiła na róż

Katarzyna Cichopek ostatnio pokazała się na Instagramie w zimowej stylizacji. Miała na sobie długi, wełniany płaszcz w zjawiskowym, różowym kolorze. To okrycie wierzchnie spodobało się wielu internautom. Dopytywali, gdzie można go dostać. My znamy jego cenę. Aktorka swój egzemplarz ma od luksusowej marki. Wart jest 2999 zł.