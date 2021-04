Kate Hudson pokazała ciało po 3 porodach. Sylwetki pozazdroszczą jej 20-latki

Kate Hudson należy do grona najpopularniejszych aktorek Hollywood.Gwiazda zasłynęła m.in. rolami w takich p rodukcjach, jak "U progu sławy", "Jak stracić chłopaka w 10 dni", "Nie wszystko złoto, co się świeci" czy "Pożyczony narzeczony".

"Jaka mama, taka córka"

Kate Hudson jest bardzo aktywna na Instagramie, gdzie śledzi ją aż 13 milionów osób. Gwiazda chętnie wrzuca do sieci zdjęcia i filmy. Ostatnio aktorka pokazała zdjęcie z córeczką. Na fotografii Kate Hudson pozuje w bikini. Fani gwiazdy od razu zwrócili uwagę na jej nienaganną figurę. Wiele osób dopytuje w jaki sposób gwieździe udaje się utrzymać idealną sylwetkę po urodzeniu trójki dzieci. "Jak ty to robisz, że tak wyglądasz po trzech porodach" - napisała jedna z zachwyconych fanek.

Patrząc na twarz córeczki Hudson widać, że dziewczynka odziedziczyła urodę po mamie. Kilkulatka ma jasne włosy i spojrzenie Kate. Na fotografii mama i córka stoją nad strumykiem. Hudson pije ze szklanki i nie patrzy w obiektyw, za to mała Rani - prosto w niego. Uroda dziewczynki po prostu zachwyca.

