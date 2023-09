Kate Moss w wieczorowym anturażu. Odsłoniła plecy

Kate Moss w sukience "bez pleców"

Choć przód kreacji wyglądał zjawiskowo, to tył bez wątpienia był jeszcze mocniejszym akcentem. Supermodelka odsłoniła bowiem całe plecy. Całość trzymało w ryzach tylko jedno subtelne wiązanie. Warto zainwestować w podobną kreację nawet pod kątem przyszłego sezonu letniego. A co z dodatkami? Kate Moss wsunęła stopy w srebrne sandałki na szpilkach, a do ręki wzięła błyszczącą kopertówkę.