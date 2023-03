Kobiet o tych imionach lepiej się wystrzegać. Jako żony bywają bardzo zrzędliwe

Najbardziej upierdliwe kobiety

Ezoterycy najbardziej przestrzegają przed trzema damskimi imionami. Pierwszym z nich jest Magda. Kobiety, którym nadano to imię, znane są ze swojej chęci kontrolowania wszystkiego, co się wokół nich dzieje. Dotyczy to nie tylko kwestii zawodowych, ale i prywatnych. Właśnie dlatego często dochodzi między nimi, a ich partnerami do awantur.