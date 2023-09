Koniec z pleśnią w łazience. Wystarczy prosty trik

Jak pozbyć się pleśni pod prysznicem?

Usuwanie pleśni pod prysznicem nie musi być skomplikowane. Wiele osób sięga po płyny do czyszczenia toalet, które zawierają chlor. Substancja ta faktycznie jest skutecznym środkiem grzybobójczym. Takie produkty dezynfekują powierzchnie i nadają się do czyszczenia fug i silikonu, jednak przed jego zastosowaniem warto pamiętać, że płyn do toalet może barwić czyszczoną powierzchnię.