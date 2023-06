Kristen Stewart lansuje kontrowersyjny trend. Kiedyś wstyd było wyjść tak na ulicę

Kristen Stewart już w niczym nie przypomina romantycznej, niewinnej i łagodnej Belli. Gwiazda na przestrzeni ostatnich lat wyraźnie zmieniła swój styl. Jej długie włosy zastąpiła krótka i kontrowersyjna fryzura "mixie cut", która wygląda tak, jakby prosto z łóżka trafiła przed kamery. Także garderoba aktorki zyskała awangardowy charakter, co docenił dom mody Chanel. W końcu współczesna elegancja uwielbia eklektyczne towarzystwo nonszalancji. A pójście "pod wiatr" jest raczej powodem do dumy i oznaką poszukiwania własnego "ja", aniżeli cechą przypisywaną rozemocjonowanym buntowniczkom.

Kristen Stewart wspomina przytłoczenie sławą

Nigdy nie mów... "nigdy". Latami wbijano nam do głów, że skarpety i sandały to duet skazany na porażkę, będący synonimem obciachu i symbolem "turysty", dla którego ubranie pełni wyłącznie funkcję praktyczną. Okazuje się, że ową zasadę można spisać i wyrzucić do kosza. Moda bywa przewrotna i zmienna, a to co dziś jest antytrendem – lada moment może okazać się hitem.

Dlatego przywracamy szacunek sandałom i skarpetom, które prawo do publicznych wystąpień uzyskały nawet z inicjatywy francuskiego domu mody Chanel. We współczesnym świecie fashion wszystkie ruchy są dozwolone, a nietypowe połączenia pozwalają podkręcić najprostszy look.

W grupie siła

Patrząc na poszczególne elementy stylizacji aktorki – Kristen Stewart niczym nie zaskoczyła. Włożyła jednolity i bawełniany top o pudełkowym i nieco skróconym fasonie. Wskoczyła w jasną mini o lekko włochatej strukturze i kurtkę do kompletu. Wyjęła z szafy uniwersalne skarpety sięgające połowy łydki i sandały na platformie, które od niemal dwóch lat wiodą prym na ściankach i czerwonych dywanach.

Jednak w połączeniu stylizacja wyglądała ekstrawagancko, fantazyjnie i z polotem. Odkąd w modzie zadomowił się trend o nazwie "kamp" - estetyka przypisująca wartość rzeczom utrzymanym w złym guście lub nacechowanym ironią - to, co dotąd było brzydkie, teraz okazuje się ładne.

