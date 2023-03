Książę William w Warszawie. Dziennikarz przyłapał następcę tronu w restauracji

Książę William pojawił się w Rzeszowie. Do samego dnia przylotu do Polski, wizyta ta była tajemnicą. Brytyjski książę spędzi w naszym kraju dwa dni. 23 marca czeka go wizyta z prezydentem Andrzejem Dudą. Do Warszawy zawitał już 22 marca, odwiedzając wieczorem jedną z restauracji.