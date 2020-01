"Lepszy przystojniak w ciuchach z bazaru, niż przeciętniak w koszulkach za kilka stów". Widoczne logo nie działa na Polki

Biały t-shirt z masywnym logo Calvin Klein za 180 złotych, czarny ze złotym logo Emporio Armani za 350 złotych, czy czerwono-czarna koszulka Hugo Boss za 250 złotych, to coraz częstszy widok na polskich ulicach. Nie każdemu Polakowi się on podoba.

– Zauważyłem, że w Polsce coraz więcej osób wkłada ubrania tych marek premium typu Armani, Calvin Klein, Hugo Boss itd. Podoba wam się to, czy uważacie, że to tandetne? – zapytał użytkownik forum WP Kafeteria i wyznał, że on uważa, że przynajmniej połowa to tanie podróbki luksusowych produktów.

T-shirty znanych marek z dużym logo – hit czy wstyd?

Forumowicze zgodzili się z mężczyzną, że większość Polaków z pewnością kupuje w Turcji lub Azji podróbki tych produktów. Poza tym uznali, że to nieeleganckie nosić ubrania z wielkim logo, tylko po to, by afiszować się z bogactwem. Zauważyli, że najładniejsze ubrania kultowych marek, nie mają widocznego znaczka.